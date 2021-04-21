Туризм

Отдых в Турции обходится псковичам на 23% дороже, чем в прошлом году

Цены и тарифы на поездку в Турцию в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 23,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Полет в салоне экономического класса самолета подорожал на 19,2%, проезд в междугороднем автобусе – на 5,6%, проживание в гостинице 4* – на 5,4%, проезд в маршрутном такси – на 5,2%, годовой полис КАСКО – на 4,4%.

Из бытовых услуг значительнее других подорожали замена элементов питания в наручных часах – на 5,2%, установка пластиковых окон – на 4,4%, постановка набоек – на 3,7%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на проживание в гостинице 2* – на 17,7%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения – на 5,3%, пользование потребительским кредитом – на 3,7%. Из бытовых услуг подешевела установка натяжного потолка – на 2,9%.