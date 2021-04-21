Туризм

Туристические стоянки обновляют в нацпарке «Себежский»

Плановые работы по обновлению и замене оборудованных мест отдыха (туристических стоянок) в рекреационных зонах национального парка «Себежский» проводятся с 23 апреля до 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Если вы планировали в данный промежуток времени посетить территорию парка и воспользоваться оборудованными местами отдыха (туристическими стоянками), просим вас заблаговременно обращаться по телефонам: +79212100797; 8(81140) 2-12-38 или писать на почту: eco-npseb@yandex.ru», - отметили в пресс-службе.

Сейчас на озере Зеленец Осынского лесничества (деревня Рудня) демонтировали практически все ранее оборудованные туристические стоянки, начались работы по установке 8 новых оборудованных мест отдыха со спусками к воде. Ориентировочно до 10 мая будет действовать одно оборудованное место отдыха. «По возможности, просим вас воздержаться от посещения озера Зеленец в указанной рекреационной зоне», - сказали в пресс-службе.

С 1 по 20 мая на озере Малый Зеленец Ормейского участкового лесничества действующим останется только одно оборудованное место отдыха (туристическая стоянка). Остальные оборудованные места отдыха будут демонтированы в ближайшее время. В указанный период будут проходить работы по установке новых оборудованных мест отдыха и спусков к воде. «Просим вас воздержаться от посещения озера Малый Зеленец или обязательно воспользоваться заблаговременным бронированием», - призвали в нацпарке.

В районе деревни Забелье рядом с эколого-просветительским центром «Озерявки» планируется обновить семь ранее оборудованных мест отдыха в период с 15 мая и, ориентировочно, по 10 июня.

На экологической тропе «Большой Гребел» будет действовать три оборудованных места отдыха. Вместе с тем в указанный период (с 15 мая по 10 июня) планируется снос старых и установка новых оборудованных мест отдыха.

На берегу озер Нечерица и Глыбуха, у деревни Волоцня, значительно сократят действие оборудованных мест отдыха (туристических стоянок).

В связи с началом пожароопасного периода и продолжительным стаиванием снежного покрова подготовка к летнему туристическому сезону в национальном парке «Себежский» продлится до первой декады июня. Разведение костров и установка мангалов на территории нацпарка в соответствии с действующим законодательством допускается исключительно на специально оборудованных местах отдыха (туристических стоянках), использование которых возможно только на платной основе для всех без исключения категорий посетителей национального парка «Себежский».

Время бронирования и стоимость услуг можно узнать на официальном сайте национального парка seb-park.ru, в группе «ВКконтакте» vk.com›seb.park по телефонам: 89212100797; 8 (81140) 2-12-38 или электронной почте: eco-npseb@yandex.ru.

«Приносим свои извинения в связи с производственными работами и благодарим вас за понимание!» - добавили в пресс-службе.