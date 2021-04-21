Туризм

Болгария разрешит въезд туристов с 1 мая

С 1 мая иностранные туристы смогут посетить Болгарию. Для посещения страны будет необходимо иметь или сертификат о вакцинации от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, или определенного вида антигенный тест, или справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, сообщает «‎Коммерсантъ».

«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов», - сказал журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов (цитата по ТАСС).

По последним данным, в Болгарии зарегистрировано почти 400 тысяч случаев заражения и более 15 тысяч летальных исходов. В середине марта в стране был введен очередной карантин. Пока прямое авиасообщение между Россией и Болгарией не восстановлено. В марте Росавиация выдала разрешение на чартерные рейсы в страну.