Туризм

Губернатор призвал поддержать туротрасль Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал поддержать туротрасль региона. Этой теме он уделил внимание в своем видеообращении к населению, передает Псковская Лента Новостей.

По словам главы региона, отрасль серьезно пострадала в непростой ситуации с ковидом. «Всплеск внутреннего туризма, конечно, сгладил удар, но потеря иностранных туристов бесследно не прошла. В частности, Псковскую область в 2020 году посетили 357 тысяч туристов, это на 40% меньше, чем в 2019 году. Похожая статистика и у наших музеев — 800 тысяч посещений против более чем миллиона в «доковидный год», и это с учетом онлайн-мероприятий», - рассказал Михаил Ведерников.

В связи с этим он призывал при планировании отдыха ознакомиться с предложениями региональных туроператоров, на которые тоже распространяется кешбэк в размере 20%. «Они представлены на сайте мирпутешествий.рф. Если вас что-то заинтересует, получится не только сэкономить, но и поддержать отрасль в это непростое время», - заключил губернатор.