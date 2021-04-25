Туризм

Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе сельский туризм

Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)», пишет газета «Известия».

Документ разработали депутаты «Единой России» в рамках поручений Госсовета от декабря 2019 года, позже он был доработан с учетом замечаний правительства, которое сразу поддержало эту инициативу, однако предложило уточнить его терминологию. Также кабмин попросил прописать в нем, что места размещения при организации такого туризма не будут относятся к гостиницам.

Согласно новой версии документа, законопроект закрепляет в законодательстве определение «сельский туризм». Под ним инициаторы предлагают понимать посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 50 тыс. человек с предоставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

В законопроекте уточняется, что в России есть около 800 таких городов, уже признанных туристическими центрами. В их числе Суздаль, Углич, Таруса, Мышкин, Валдай и другие.

Новая редакция законопроекта также учитывает замечания кабмина о необходимости господдержки нового туристического направления. Как уточняется в документе, Минсельхоз уже разработал ведомственной проект «Развитие сельского туризма (агротуризма) в РФ», на который будут выделены деньги в 2022 году.