Туризм

Более 100 человек смогли улететь сегодня из Пскова в Симферополь

135 человек отправились 30 апреля в Симферополь из псковского аэропорта. 44 человека воспользовались обратным направлением, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Самолет авиакомпании S7 прибыл в аэропорт «Княгиня Ольга» в 14.45. По традиции, первый рейс нового маршрута встретили водяной аркой. В обратном направлении борт отправляется в 15.35.

«‎Мы со своей стороны сделаем все, чтобы это авиасообщение было постоянным, возможно, даже круглогодичным, если это направление будет востребовано», - заверила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Представители авиакомпании выбрали среди ожидающих сегодняшнего рейса пассажиров одного из маленьких туристов, который впервые летел на самолете. Ему вручили подарок - модель самолета.

«Такое количество пассажиров на первом рейсе говорит о том, что рейс востребован, что люди действительно хотят летать на Черное море, на юг России. Надеюсь, что мы будем и в дальнейшем развивать туризм города Пскова - летать на Дальний Восток, в Магадан и другие регионы, куда выполняет рейсы компания S7», - сказал генеральный представитель авиакомпании S7 в Центральном регионе Александр Ларин.

Напомним, с сегодняшнего дня, 30 апреля, возобновилось авиасообщение между Псковом и Симферополем. Таким образом, майские праздники жители псковского региона смогут провести в Крыму.