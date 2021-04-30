Туризм

Псковская область участвует в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге

Псковская область принимает участие в открытии туристического сезона в Санкт-Петербурге. Сегодня, 2 мая, там проходит «Речной карнавал 2021», сообщила в своих соцсетях руководитель ГАУ ПО «Туристский информационный центр» Лариса Семашко.

Фото: gov.spb.ru

Всего, по ее словам, на карнавале можно увидеть не менее 20 судов. «Корабль Псковской области будет украшен символикой региона, на нем будут выступать артисты Псковской областной филармонии. Также для зрителей мы подготовили веселый интерактив. Приходите на "Речной карнавал 2021", ищите наш корабль под названием "Генерал"! Будет весело!» - пригласила Лариса Семашко.



На протяжении всего маршрута гости и жители Санкт-Петербурга будут иметь возможность наблюдать театрализованные выступления профессиональных артистов, которые пройдут на каждом из кораблей. Карнавальный маршрут парада кораблей пролегает через Летний сад и центральную часть Санкт-Петербурга, добавила она.