Туризм

Псковская область приняла участие в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Фрагмент видео с «Речного карнавала» в Санкт-Петербурге опубликовал официальный телеграм-канал Псковской области. Напомним, в мероприятии, проходившем в рамках открытия туристического сезона в Петербурге, приняла участие Псковская область.

На кораблике псковского региона выступали музыканты Псковской областной филармонии, танцоры в оригинальных костюмах, а на табличках был представлен диалог-приглашение посетить регион, который зрители встречали аплодисментами.

Мероприятие было организовано комитетом по туризму Псковской области, Туристским информационным центром Псковской области, Театрально-концертной дирекцией и Псковской областной филармонией.