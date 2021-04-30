Туризм

Псковичам рассказали о разнице между заповедником и нацпарком

Путешественница Ульяна Ледок на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о разнице между заповедниками и национальными парками.

«Люди часто не понимают, в чем разница между заповедником и национальным парком, - отметила она. - Заповедник, как форма охраны, самая строгая. И есть, по сути, только в России».

В заповедниках изучают нетронутую человеком природу, подчеркнула Ульяна Ледок.

«Со временем стали появляться национальные парки, в задачи которых стал входить и туризм, - продолжила она. - С недавнего времени заповедники тоже стали разрабатывать маршруты, стали развивать туризм. Сейчас в функции этих особо охраняемых природных территорий входит развитие туризма. В России в заповеднике вы не можете просто гулять, потому что заповедник должен оставаться закрытой от влияния человека территорией. Там выделена ограниченная территория для посещения, проложены тропы, посещение возможно только в группе при сопровождении государственного инспектора. А национальный парк предусматривает рекреационные зоны, где можно находиться самостоятельно. Там есть отдельные заповедные ядра, куда вход запрещен, потому что можно повредить краснокнижную фауну. По пространственному распределению открытых для посещения участков национальные парки и заповедники в корне отличаются».

«В России достаточно прекрасных заповедников, национальных парков. Поэтому, думаю, расстраиваться из-за закрытой Турции, паниковать пока рано», - отметила Ульяна Ледок.

По ее словам, большинство людей бежит из городов. «Им как раз не хватает этого дикого, живого, настоящего. Именно за этим едут в особо охраняемые природные территории», - заключила она.