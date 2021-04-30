Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Герои нашего времени
БОПЭТ цифры и факты
Уникальная разработка Nordman
Без работы не останемся
За покупками с экосумкой
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Туризм 30.04.2021 15:170 Более 100 человек смогли улететь сегодня из Пскова в Симферополь 04.05.2021 12:320 Псковичам рассказали о разнице между заповедником и нацпарком 03.05.2021 15:030 Псковская область приняла участие в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге. ВИДЕО 03.05.2021 13:520 Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года 02.05.2021 12:481 Псковская область участвует в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге 01.05.2021 12:070 Самолеты из Пскова в Симферополь будут летать до конца сентября
 
 
 
Самое популярное 01.05.2021 09:313 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП в Псковской области 02.05.2021 19:352 О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей 01.05.2021 09:2419 У 42 студентов из Индии в Псковской области выявлен коронавирус 01.05.2021 20:140 По факту загадочных смертей псковички и ее дочери в Ивановской области возбуждены уголовные дела 03.05.2021 13:143 В Псковской области под контролем Роспотребнадзора остаются 5 вспышек коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Псковичам рассказали о разнице между заповедником и нацпарком

04.05.2021 12:32|ПсковКомментариев: 0

Путешественница Ульяна Ледок на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о разнице между заповедниками и национальными парками.

«Люди часто не понимают, в чем разница между заповедником и национальным парком, - отметила она. - Заповедник, как форма охраны, самая строгая. И есть, по сути, только в России».

В заповедниках изучают нетронутую человеком природу, подчеркнула Ульяна Ледок.

«Со временем стали появляться национальные парки, в задачи которых стал входить и туризм, - продолжила она. - С недавнего времени заповедники тоже стали разрабатывать маршруты, стали развивать туризм. Сейчас в функции этих особо охраняемых природных территорий входит развитие туризма. В России в заповеднике вы не можете просто гулять, потому что заповедник должен оставаться закрытой от влияния человека территорией. Там выделена ограниченная территория для посещения, проложены тропы, посещение возможно только в группе при сопровождении государственного инспектора. А национальный парк предусматривает рекреационные зоны, где можно находиться самостоятельно. Там есть отдельные заповедные ядра, куда вход запрещен, потому что можно повредить краснокнижную фауну. По пространственному распределению открытых для посещения участков национальные парки и заповедники в корне отличаются».

«В России достаточно прекрасных заповедников, национальных парков. Поэтому, думаю, расстраиваться из-за закрытой Турции, паниковать пока рано», - отметила Ульяна Ледок.

По ее словам, большинство людей бежит из городов. «Им как раз не хватает этого дикого, живого, настоящего. Именно за этим едут в особо охраняемые природные территории», - заключила она.

Теги: #туризм #эхо москвы в пскове #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 599 человек
04.05.2021, 13:070 Гараж и автомобиль сгорели в Пскове из-за поджога 04.05.2021, 12:520 Организационно-правовую форму исторического парка «Россия - моя история» обсудили в Пскове 04.05.2021, 12:380 Гранату нашли в печорской деревне Невское-Олохово 04.05.2021, 12:320 Псковичам рассказали о разнице между заповедником и нацпарком
04.05.2021, 12:000 Стружанин отобрал у мужчины мобильный телефон и бутылку вина 04.05.2021, 11:360 «Эхономика»: О поддержке псковского бизнеса на фоне пандемии коронавируса 04.05.2021, 11:270 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 04.05.2021, 11:134 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 353
04.05.2021, 11:000 «Аптекарский огород» создают в Великих Луках 04.05.2021, 10:490 Пожилой острович ударил мужчину ножом в спину 04.05.2021, 10:370 Фотофакт: В Полистовском заповеднике выпал снег 04.05.2021, 10:171 Игорь Иванов: Майские выходные - отличный повод поправить здоровье в «Хилово»
04.05.2021, 10:150 «Беседка»: Стоит ли расстраиваться из-за закрытой Турции? 04.05.2021, 10:000 Участок дороги Порхов - Дно перекроют 6 мая 04.05.2021, 09:384 Интерактив: Провалилась в вымоину в центре Пскова 04.05.2021, 09:100 Елену Зайцеву назначили судьей Псковского областного суда
04.05.2021, 09:001 Более 50 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 03.05.2021, 22:420 В Псковской областной библиотеке продолжается акция «Георгиевская ленточка» 03.05.2021, 22:220 В Островском районе ищут 34-летнего мужчину в камуфляжной куртке и синих кедах 03.05.2021, 21:380 «Воронеж» пролетит над Великими Луками в июне
03.05.2021, 21:170 Интерактив: С 30 апреля в доме на улице Набат, 3 отключено отопление 03.05.2021, 20:560 Игорь Иванов о Первомае, «плюсах» коронавируса и планах облсовпрофа 03.05.2021, 20:450 В Опочке «Нива» не уступила дорогу «Фольксвагену» 03.05.2021, 20:191 Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ЖКХ
03.05.2021, 19:580 Взорвавшееся колесо стало причиной ДТП в Бежаницком районе 03.05.2021, 19:370 Игорь Иванов: Профсоюзы без работы не останутся 03.05.2021, 19:041 Октоберфест второй год подряд отменили из-за коронавируса 03.05.2021, 18:390 В России назвали примерные сроки открытия Египта
03.05.2021, 18:005 Депутатский светофор. Кому загорится зеленый на выборах в псковский региональный парламент? 03.05.2021, 17:527 Облсовпроф - трудовым коллективам: Не ждите, когда что-то случится, вступайте в профсоюз сразу 03.05.2021, 17:330 В Пскове определены сильнейшие второклассники-шахматисты 03.05.2021, 17:170 Более 52 млрд рублей выделит правительство РФ медикам, работающим с COVID-19
03.05.2021, 17:000 Псковский Россельхознадзор помешал «поездке» двух тонн говядины в Петербург 03.05.2021, 16:464 Провести майские праздники дома призвал псковичей главврач областной больницы 03.05.2021, 16:370 Начать с 1 июля углубленную программу профосмотров населения поручил Путин 03.05.2021, 16:061 До жителей Опухликов довели новые требования Правил противопожарного режима
03.05.2021, 15:500 Псковская областная больница с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме 03.05.2021, 15:360 Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев 03.05.2021, 15:186 Семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременную выплату в августе 03.05.2021, 15:030 Псковская область приняла участие в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
03.05.2021, 14:520 Мокрый снег обещают завтра в Псковской области 03.05.2021, 14:380 Фура «Великолукского мясокомбината» попала в ДТП в Черехе 03.05.2021, 14:350 Ежегодно в российских регионах будут покупать не менее 4000 школьных автобусов 03.05.2021, 14:311 Игорь Иванов высоко оценил акцию «Профсоюзный автобус»
03.05.2021, 14:062 Псковичка перевела 250 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенников 03.05.2021, 13:520 Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года 03.05.2021, 13:387 Какую пользу принес коронавирус псковским профсоюзам, рассказал Игорь Иванов 03.05.2021, 13:200 К 2024 году большинство госуслуг в РФ будут оказываться ежедневно и круглосуточно
03.05.2021, 13:143 В Псковской области под контролем Роспотребнадзора остаются 5 вспышек коронавируса 03.05.2021, 13:070 Полиция призывает родителей оградить своих детей от вождения мопедов 03.05.2021, 12:490 Рекомендации о допуске в Евросоюз привитых туристов могут вступить в силу в мае - СМИ 03.05.2021, 12:322 Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости
03.05.2021, 12:160 Указатель на «Мозаику - Псков» появился на горе Машук в Пятигорске 03.05.2021, 12:053 Двух магазинных воров задержали в Пскове росгвардейцы 03.05.2021, 11:530 Число победивших COVID-19 в Псковской области за сутки втрое превысило число заболевших 03.05.2021, 11:390 «Постскриптум»: Праймериз в реальной политической практике
03.05.2021, 11:164 В России провели более 130 миллионов тестов на COVID-19 03.05.2021, 11:070 Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области 03.05.2021, 10:485 Врач перечислил нежелательные для пикника продукты 03.05.2021, 10:360 Жители СЗФО рассказали, как должен выглядеть офис мечты
03.05.2021, 10:230 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о Первомае и планах облсовпрофа 03.05.2021, 10:140 В Гдове 18-летнего вора задержали за кражу коньяка 03.05.2021, 10:032 Безработный пскович незаконно прописал у себя двух россиян 03.05.2021, 09:520 Мошенники-шантажисты научились обходить спам-фильтры
03.05.2021, 00:051 Энергетики Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды 02.05.2021, 22:010 Диетолог рассказала, от какого безобидного продукта можно потолстеть 02.05.2021, 21:443 Врач Игорь Дитрих поделился снимком новорожденных козлят 02.05.2021, 21:202 Федерация хоккея показала форму российской сборной для Олимпиады-2022
02.05.2021, 20:593 Юлия Пересильд поздравила всех с Пасхой и пожелала нежных объятий 02.05.2021, 20:380 Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония 02.05.2021, 20:170 Два псковских волонтера отправятся в Москву в качестве «послов Победы» 02.05.2021, 19:563 Патриарх Кирилл призвал посещать храмы, несмотря на COVID-19
02.05.2021, 19:352 О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей 02.05.2021, 19:043 В МЧС советуют псковичам не рыбачить на протекающей лодке и не заплывать за буйки 02.05.2021, 18:421 Российские миллиардеры подали в суд на издателя книги «Люди Путина» 02.05.2021, 18:201 Центр Чумакова просит разрешения прививать вакциной «КовиВак» пожилых людей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.