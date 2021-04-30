Туризм

Псковичка рассказала о путешествии в Африку

Псковичка Ульяна Ледок в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о своем путешествии в Африку, где она посетила национальные парки и заповедники Нгоронгоро, Серенгети и Тарангире.

«Я обращалась в англоязычную туристическую компанию, потому что это было в разы дешевле, чем обратиться в русскоязычную компанию – небольшой лайфхак», - отметила она и пояснила, что туристическая компания взяла на себя покупку билетов, аренду кемпингов и так далее.

Ульяна Ледок подчеркнула, что в Нгоронгоро, Серенгети и Тарангире можно попасть только в формате организованной группы.

«Вас сажают в джип. Есть определенные дорожки, грунтовые, как правило, по которым передвигаются водители. У них есть рации, по которым они друг другу сообщают, что в такой-то точке есть лев, и все мчат смотреть на льва, например. Из машины вы не выходите», - рассказала она.

По ее словам, увидеть носорогов сложно, поскольку их очень мало. «Была оказия с гепардом: я видела хвост, свисающий с дерева. Формально я гепарда видела, но не так близко, как хотелось бы. У меня было понимание, что я ехала туда не за большой африканской пятеркой», - поделилась она.

Путешественница указала на то, что в Африке местные жители привлекаются в качестве рейнджеров. «По-русски – госинспектор. Рейнджеры могут патрулировать территорию, могут сопровождать вас», - объяснила Ульяна Ледок.

«Еще есть национальный парк Крюгер, который возглавляет топ заповедников, национальных парков Африки. Туда мне бы хотелось попасть. Цель есть, будем двигаться к ней», - заключила она.