Туризм

Новые места для отдыха устанавливают в нацпарке «Себежский»

Новые места для отдыха устанавливают в национальном парке «Себежский». Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас на озере Зеленец ведутся работы по ремонту, замене и установке новых мест отдыха, снабженных навесами от дождя, предназначенных как для кратковременного, так и для длительного отдыха посетителей. Также на озере устанавливают новые спуски к воде.

«Приглашаем всех в наш удивительный парк. Мы очень рады, что у нас есть возможность встретить гостей в комфортных условиях для общения с природой!» - говорится в сообщении.