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Туризм

Псков вошел в топ-20 популярных у семей с детьми железнодорожных направлений на майские

05.05.2021 12:13|ПсковКомментариев: 0

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие ж/д направления на майские праздники выбирают путешественники с детьми и подростками. Анализировались билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая с датой бронирования после 1 марта. В результате был составлен рейтинг из топ-20 направлений с самой высокой долей детей и подростков (до 16 лет включительно), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса.

Самые популярные ж/д направления у путешественников с детьми и подростками на майские праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 38% «детского пассажиропотока».

На третьем месте по популярности — Сочи, с долей почти 5%. Также из теплых направлений в рейтинг вошли Краснодар, Анапа и Симферополь.

Есть ряд направлений, куда очень быстро можно добраться из столицы, и эти направления традиционно пользуются популярностью, в том числе у путешественников с детьми. К примеру, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Брянск, Владимир и Тула.

Кроме того, у путешественников с детьми и подростками на майские праздники востребованы поездки на поездах в Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и Псков.

Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает восьмое место по популярности у путешественников с детьми.

Теги: #туризм #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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