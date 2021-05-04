Туризм

Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт испанского генконсульства в столице.

«Желающим подать заявление на получение шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр»‎, — говорится в заявлении дипмиссии.

При этом въехать в Испанию или другие страны Евросоюза и Шенгенской зоны пока невозможно из-за коронавирусных ограничений. Визы будут выдавать с 1 июня.

Заявку смогут подать те, у кого уже есть виза, срок действия которой составляет не менее года.

«Однако приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих двух-, трех- и пятилетних виз, а также родственникам граждан ЕС и собственникам»‎, — сообщили в генконсульстве.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами.