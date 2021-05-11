Александр Козловский: Детский туристический кешбэк позволит поддержать тысячи семей области

Важность предложения «Единой России» возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский. По его словам, эти социальные поправки позволят поддержать тысячи семей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Напомним, мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование.
Председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что «детский» туристический кешбэк будет крайне востребован.
Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.