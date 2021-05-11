Туризм

Александр Козловский: Детский туристический кешбэк позволит поддержать тысячи семей области

Важность предложения «Единой России» возвращать половину стоимости путевок в детские лагеря отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский. По его словам, эти социальные поправки позволят поддержать тысячи семей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Сейчас, в период пандемии, многие семьи с детьми испытывают трудности. В послании было озвучено множество новых своевременных мер всесторонней поддержки семей и детства. Мы видим заинтересованность государства в решении демографических проблем, в сохранении здоровья нации, в развитии нашей страны!» - сказал Александр Козловский.

Напомним, мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование.

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«Ростуризм уже подготовил необходимые документы. "Единая Россия" находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе», — сказала координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что «детский» туристический кешбэк будет крайне востребован.

«Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимать, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен», — сказала Татьяна Буцкая.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.