Туризм

Эксперт рассказал, как Изборск вошел в число самых красивых деревень России

По заключению экспертизы Ассоциации самых красивых деревень и городков России деревня Изборск получила две звезды из трех возможных. При этом три звезды в России имеют только два поселения: город Суздаль и деревня Вятское Ярославской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил президент ассоциации Александр Мерзлов.





Напомним, сегодня, 17 мая, состоялись торжественный прием Изборска в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». Для вхождения в список самых красивых деревень и городков страны есть десять блоков критериев, среди которых - качество жизни сельского поселения, гостеприимство, архитектурные особенности, пейзажность и другие.



«Подсчитав баллы, мы решаем, принимать ли деревню или город в ассоциацию, а потом присуждаем от одной до трех звезд», - пояснил Александр Мерзлов.



Он также рассказал, что города и деревни принимают в ассоциацию сроком на пять лет. «Через пять лет Изборск имеет шанс получить и все три звезды. Для этого мы выдали деревне "дорожную карту", где прописаны требования и пожелания к благоустройству Изборска», - заметил президент ассоциации.



По его словам, до следующей экспертизы в Изборске необходимо завершить работы в музее, а также «поработать с вывесками и линиями электропередач, поскольку они портят общий внешний вид».



Среди сильных сторон Изборска эксперт отметил работу властей муниципалитета и области, работу Туристского информационного центра Псковской области и Изборского музея. «Редко когда так хорошо налажено межведомственное сотрудничество», - подчеркнул он.



Александр Мерзлов такое заметил, что Изборск - прекрасно сохраненный исторический центр и одно из самых старинных поселений, которые были приняты в ассоциацию самых красивых деревень и городков России.



«Наша ассоциация - очень мощный бренд, при умелом использовании которого можно многого достичь. Это показал опыт других принятых к нам городков и деревень. Так, в селе Вятское туристический поток за шесть лет увеличился в шесть раз», - рассказал Мерзлов. По его словам, развитие туризма дает толчок для образования новых рабочих мест, что способствует тому, чтобы молодежь оставалась в родных местах и реализовывала себя в туристической сфере.