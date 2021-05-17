Туризм

Туроператоры заинтересовались VR-комплексами для развития виртуального туризма

Российские туроператоры заинтересовались создаваемыми в Роскосмосе VR-комплексами для развития виртуального туризма.

«Со стороны ведущих туроператоров есть значительный интерес к нашим продуктам, шлемам виртуальной реальности и к нашей платформе "Атлас VR"», - цитирует ТАСС директора департамента цифрового развития госкорпорации Константина Шадрина.

По словам директора департамента, для Роскосмоса интересным направлением является использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в шлеме виртуальной реальности.

«Можно осуществлять виртуальный туризм по территориям нашей страны и далеко за ее пределами, потому что спутники ДЗЗ снимают всю планету», - пояснил он.