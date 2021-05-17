Туризм

Россия возобновляет авиаперелеты в пять стран

Россия возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе, пишет РИА Новости.

Отмечается, что авиаперелеты по маршрутам Москва - Канкун, Москва - Лиссабон и Москва - Джидда теперь могут проводиться по три раза в неделю.

По направлениям Москва - Рейкьявик и Москва - Валлетта самолеты смогут отправляться с частотой два раза в неделю.

Рейсы Грозный - Джидда и Махачкала - Джидда разрешено проводить по одному разу в неделю.

Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Помимо этого, возобновляются полеты за рубеж из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске и Улан-Удэ.