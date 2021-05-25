Туризм

Катер «Талабск» возобновил маршрут на Залитские острова

Катер «Талабск» возобновил навигацию в среду, 26 мая. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Судно курсирует между материковой частью Псковского района и Талабскими (Залитскими) островами по маршруту «деревня Толбица - остров им. Залита - остров им. Белова» и в обратном направлении.

Водный транспорт будет перевозить пассажиров четыре раза в неделю: по средам, пятница, субботам и воскресеньям.

Стоимость билета до острова имени Залита составляет на взрослого человека 200 рублей в один конец, на ребенка 5-10 лет – 100 рублей, до 5 лет - бесплатно. До острова имени Белова (через остров Залита) взрослый билет стоит 250 рублей, детский - 120 рублей. Телефон для справок – 89212150821.