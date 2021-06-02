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Туризм

В Псковской области не планируют повышать цены на туристические услуги

02.06.2021 11:11|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области не планируют повышать цены на туристические услуги. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова, комментируя заявления экспертов о росте цен на туруслуги на юге России.

«Сейчас нет экономической необходимости в повышении цен. Здесь работает событийный момент в плохом смысле слова», - сказала Гелена Самохвалова. Цены поднимаются, потому что есть возможность это сделать, и заграничные направления отдыха оказались закрыты для туристов, заметила она.

Тем не менее в Псковской области повышения цен на курортные услуги ожидать не приходится. По словам Гелены Самохваловой, продажи туров на турбазы региона закрыты до августа-сентября. Это значит, что туристы уже частично или полностью оплатили путевки и роста их стоимости отдыхающим опасаться не стоит. 

Кроме того, как отметила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии, на недавней встрече руководители рекреационных объектов Псковской области сошлись во мнении, что не будут повышать цены на услуги во избежание спада потока туристов. 

«Хочу успокоить псковичей, которые планируют провести отпуск на юге страны и призвать их не паниковать. То, что цены вырастут в целом по отрасли, не означает, что они вырастут повсеместно в конкретных отелях. Внимательнее выбирайте место будущего отдыха, а лучше – обращайтесь для этого к туроператорам!» - посоветовала отдыхающим Гелена Самохвалова.

 

Теги: #туризм #отдых #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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