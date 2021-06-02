В Псковской области не планируют повышать цены на туристические услуги. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова, комментируя заявления экспертов о росте цен на туруслуги на юге России.
«Сейчас нет экономической необходимости в повышении цен. Здесь работает событийный момент в плохом смысле слова», - сказала Гелена Самохвалова. Цены поднимаются, потому что есть возможность это сделать, и заграничные направления отдыха оказались закрыты для туристов, заметила она.
Кроме того, как отметила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии, на недавней встрече руководители рекреационных объектов Псковской области сошлись во мнении, что не будут повышать цены на услуги во избежание спада потока туристов.