Туризм

Возобновлено авиасообщение между Псковом и Анапой

Авиасообщение между Псковом и Анапой возобновилось сегодня, 3 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, авиакомпания «РусЛайн» совершила первый в этом году полет из аэропорта «Витязево» города Анапы в псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга».

Первым рейсом в Псков прибыло 6 пассажиров. Обратным рейсом сегодня вечером в Анапу отправятся 45 человек.

По словам генерального директора псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артема Тарасова, Анапа стоит в ряду наиболее востребованных направлений у псковичей. Рейс до аэропорта «Витязево» ежегодно запускается с наступлением летнего сезона, и продажи билетов постоянно держатся на высоком уровне.

«Даже на сегодняшний, первый рейс в Анапу, который будет вечером, билеты уже распроданы на 95%. Это очень высокий показатель», - добавил Артем Тарасов.

Согласно расписанию полеты по маршруту Псков – Анапа будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Анапы по четвергам назначен на 9:20, прибытие в Псков – в 12.10. В обратном направлении борт будет отправляться в 12.50 и прилетать в 15.50, вылет из Анапы по воскресеньям назначен на 19.20, прибытие в Псков – в 22.20. В обратном направлении борт будет отправляться в 10.00 и прилетать в 13.00. Время в пути составит от 2 часов 50 минут до 3 часов.

Перевозка пассажиров осуществляется самолетами CRJ-100/200. Это воздушное судно Bombardier канадского производства, рассчитанное на 50 мест. Максимальный тариф перелета составляет 8 538 рублей.

Напомним, в прошлом году авиасообщение с городом-курортом Анапой было открыто 23 июня и зарекомендовало себя, как востребованное направление. За три месяца авиакомпания «РусЛайн» совершила по маршруту Псков - Анапа 26 парных рейсов и перевезла 2 084 пассажира.