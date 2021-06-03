Туризм

Псковичам предлагают отдохнуть в санатории по акции

Санаторий «Голубые озера» объявляет акцию «Фиксированные заезды по программе "Оздоровление"» на 7 дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Гостям можно будет заезжать в санаторий с 25 по 28 июня включительно. В стоимость путевки входят проживание, питание, 3 посещения бассейна, 3 посещения ЛФК, консультация врача для назначения платных процедур по желанию клиента.

Стоимость составляет от 900 рублей в день для детей от 4 до 12 лет и от 1200 рублей в день для взрослых. Добраться можно на прямых поездах из Санкт-Петербурга и Москвы. Гостей встретят на вокзале.

Узнать подробную информацию и забронировать путевку можно по телефону: 8 800 100 15 35 (отдел бронирования Псковского облсовпрофа).

«Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста», - добавили в учреждении.