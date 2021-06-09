Туризм

Площадки для кемпинга появились в Пушкинских Горах в этом сезоне

Площадки для кемпинга начали работу в Пушкинских Горах в этом сезоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Работа Пушкинского заповедника в условиях ограничений» сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

По его словам, всякий новый формат, который возникает в современном обществе, интересен для заповедника.

«На мой взгляд, более эффективно этим (организацией кемпингов и караван-стоянок - ред.) могут заниматься частные хозяева, - отметил Георгий Василевич. - Мы активно сотрудничаем с компанией "Пусть всегда будет Пушкин", которая уже присмотрели места, где можно располагать эти палаточные места. Сдают в аренду палатки, принимают меры для обустройства на этих местах туалетов и прочих удобств».

Он также добавил, что на территории Пушкинского заповедника появился прокат электросамокатов и велосипедов. Планируют запустить и частный автобус, на время поездки в котором уже подготовили небольшие экскурсии.

«Это первый сезон такой работы, в конце сезона мы сможем подвести итоги», - заключил Георгий Василевич.