Туризм

Авиабилеты из Пскова в Симферополь проданы до 13 августа

Авиабилеты из Пскова в Симферополь проданы до 13 августа, из Симферополя в Псков – до 31 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«По направлению Псков - Симферополь (самолет летает 2 раза в неделю) билеты на море проданы до 13 августа, из Симферополя в Псков – до 31 августа, - говорится в сообщении. - С Анапой, Сочи и Минеральными Водами (не море, но тоже курортная зона) дела обстоят чуть лучше: билеты еще можно поймать, однако их количество быстро уменьшается».

Директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов отметил, что спрос на авиабилеты в сторону моря значительно больше, чем был в прошлом году. Каждый самолет по этим направлениям вылетает со 100-процентной загрузкой.