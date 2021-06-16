Туризм

Туроператоры назвали самые дешевые страны для отдыха в июне

ОАЭ и Египет стали самыми доступными странами дальнего зарубежья для отдыха в июне - недельный тур на двоих обойдется в 70 тысяч рублей, рассказали в туристических компаниях.

«Эмираты летом недорогие, поскольку там жарко, около +40 градусов. Но в целом комфортно, при гостиницах есть охлаждаемые бассейны. Цены снизились и, благодаря расширению перевозки, рейсов из России сейчас туда много. В итоге спрос очень высокий, туристы хотят на море на любых условиях», - рассказали в «Интуристе».

Самый дешевый вариант комфортного отдыха за границей на данный момент - Каир с последующим трансфером на египетские курорты, пишет газета «Известия». Если за 70 тысяч в Эмиратах можно пожить в трех- четырехзвездочных отелях с завтраками, то в Египте за те же деньги турист получает «четверку» или даже «пятерку» all inclusive. Поэтому поток туда из России выше, чем в ОАЭ, отметил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Путешественникам для посадки в самолет в ОАЭ необходимо предъявить ПЦР-тест, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно. В Египет условия въезда аналогичные.

Для сравнения, неделя в отеле четыре звезды на побережье Греции с завтраками обойдется в 100-120 тысяч рублей на двоих, половина от этой суммы - стоимость за авиабилет туда-обратно.