Туризм

Эксперты сообщили о росте популярности кредитов на отдых среди россиян

Россияне все чаще обращаются к микрофинансовым организациям, чтобы обеспечить себе отдых этим летом. Об этом сообщили в финансовом маркетплейсе «Юником-24».

По данным аналитиков, с началом школьных каникул и периода отпусков наблюдается резкий рост числа займов на летний отдых среди россиян. В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО составила 3-4%, в то время как год назад этот показатель был на уровне 2-2,5%, пишет газета «Известия».

«Многие в прошлом году отказались от отпуска, в этом они готовы часть суммы даже брать взаймы, лишь бы отдохнуть», - предположил гендиректор маркетплейса Юрий Кудряков.

О росте популярности «отпускных» кредитов заявляют и банки. Директор розничных продуктов Сбербанка Евгений Шитиков уточнил, что размер средней суммы кредита на отдых составляет 700-800 тысяч рублей. В некоторых финансовых организациях спрос на них вырос до рекордных 160%.

Как считает Юрий Кудряков, сохранение высокого спроса на услуги кредиторов может сохраниться вплоть до ноября. «Пока мы тенденции к сокращению заявок на займы не видим», - резюмировал специалист.