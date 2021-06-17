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Туризм

Псков представлен на выставке «Серебряное ожерелье России» в Петербурге

17.06.2021 13:15|ПсковКомментариев: 0

Выставку-инсталляцию «Серебряное ожерелье России» открыли у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Авторы выставки создали художественный образ в виде россыпи 11 серебряных бусин, образующих ожерелье. Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На фото: Псковская область / фотограф здесь и далее: Виталий Гетьман

Каждая бусина расположена в соответствии с географическим положением, размером 1,8 метра и выполнена из серебряного материала.

Масштабная уличная экспозиция посвящена межрегиональному историко-культурному, туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», объединяющему все регионы Северо-Запада России. Главная цель проекта, созданного в 2012 году по поручению президента Российской Федерации, – консолидировать усилия для увеличения туристического потока в регионы и, тем самым, способствовать социально-экономическому развитию территорий.

На фото: Калининградская область

«Северо-Западный федеральный округ – это 10% всей территории России, 10 объектов ЮНЕСКО, международные морские порты, границы с 7 государствами. Но это еще и фантастическая природа, богатая история, объекты деревянного зодчества, освоенное заполярье, Петровские города и дороги Великой Победы. Все это привлекает большое число путешественников на Северо-Запад России независимо от времени года. Уникальный проект "Серебряное ожерелье России", объединивший все одиннадцать регионов под единым брендом, помогает стать территориям Северо-Западного федерального округа еще более популярными, доступными и интересными для туристов», - отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Он также добавил, что открытие выставки-инсталляции «Серебряное ожерелье России», где каждый из субъектов округа необычно и креативно представлен отдельной уникальной бусиной – повод привлечь внимание к региональным особенностям, заинтересовать российских граждан и гостей страны и мотивировать их на новые поездки и путешествия по Северо-Западу России, когда позволит эпидемическая ситуация. «Я уверен, у каждого появится возможность открыть свою, особую идентичность территорий и маршрутов Серебряного ожерелья России», - заключил Александр Гуцан.

Заместитель директора ЦВЗ «Манеж», руководитель программы «Музейная линия» Анна Ялова пояснила, что было решено отойти от официальной символики туристического бренда, и авторы могли создать уникальный дизайн бусин в соответствии со своим восприятием региона.

К участию в проекте были приглашены известные художники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, космонавты. Дизайн бусины Псковской области, воплощенный пианисткой Полиной Осетинской, напоминает маковки псковских церквей. Художник Михаил Шемякин (ему досталась бусина Калининградской области) сделал объект в виде короны из-за ассоциации со сказками Гофмана, который родился в Кенигсберге.

На фото: Новгородская область 

Бусина Новгородской области в авторстве писателя Михаила Зыгаря напомнит о голубе, главном городском символе Великого Новгорода, выкованном на кресте Софийского собора. Режиссер театра и кино Василий Бархатов придумал для Архангельской области бусину в виде бриллианта.

В разработке дизайна бусин также участвовали телеведущий Андрей Малахов (Мурманская область), балетмейстер Борис Эйфман (Ленинградская область), оперная певица Ольга Перетятько (Республика Карелия), актриса Карина Разумовская (Вологодская область), космонавт Сергей Крикалев (Республика Коми) и Анна Ялова (Ненецкий АО).

На фото: Мурманская область

Организаторы рассказали, что одиннадцатая бусина посвящена Санкт-Петербургу – городу, который по праву называют культурной столицей России. «Будучи "музеем под открытым небом", Петербург неизменно ассоциируется с историческими памятниками, дворцами, разводными мостами и белыми ночами. Бусина, дизайн которой был вдохновлен образом и художественным наследием города, стала сердцем арт-инсталляции и не имеет конкретного автора. Она выполнена в виде большого зеркального шара, в котором отражается город, а также все бусины, представляющие регион Северо-Запада», - пояснили они.

Выставка, организатором которой выступил Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург) при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и комитета по культуре, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по туризму и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, продлится до 16 сентября.

На фото: Республика Карелия

Теги: #выставка #Серебряное ожерелье России #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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