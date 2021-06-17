Туризм

Миронов предложил раз в 5 лет бесплатно отправлять россиян в санатории

Регулярные отчисления в фонд ОМС не дают никакой пользы гражданам: они не обращаются к врачам, не проходят диспансеризацию, заявил руководитель думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предложил решить проблему, предоставив людям право посещать бесплатно санатории раз в 5 лет, пишет РИА Новости.

«Большинство наших граждан, которые регулярно платят взносы в фонд ОМС, но обращаются к врачам крайне редко, многие принципиально не ходят в поликлинику, пока не наживут серьезных проблем со здоровьем. С одной стороны, непросто мотивировать людей даже пройти диспансеризацию, с другой стороны, те же люди платят отчисления в фонд ОМС и не получают от этого никакой выгоды. Обе эти проблемы можно решить, если за счёт фонда регулярно отправлять граждан в санатории», - написал Миронов в Телеграме.

Как отметил депутат, несмотря на то, что все платят отчисления в фонд ОМС, воспользоваться правом на бесплатное лечение могут лишь льготные категории граждан, поэтому он предложил законодательно предоставить право на отдых в санатории раз в 5 лет для одного взрослого и ребенка.

«Сейчас лишь некоторые льготные категории граждан имеют право на бесплатное курортно-санаторное лечение. Получается, что отчисление в фонд ОМС платят практически все, но реально воспользоваться возможностями бесплатной медицины могут лишь некоторые. Поэтому мы предлагаем закрепить за каждым, кто платит отчисления в фонд ОМС, право получать один раз в пять лет бесплатную путевку в санаторий для себя и одного ребенка», - заключил Миронов.