Туризм

Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции

Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - сказала Майя Ломидзе.

РИА Новости со ссылкой на туроператоров пишет о том, что путевки на Турцию меняют единицы - это не массовое явление.

«Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично, и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», - отметил один из туроператоров.