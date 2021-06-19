Туризм

Туристический буклет создадут по Усвятскому краю

Туристический буклет создадут по Усвятскому краю. Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

С целью продвижения туристического потенциала и развития туризма директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко лично посетила Усвяты и встретилась с главой района Дмитрием Петровым.

Во время рабочей встречи они выработали направления совместных действий по развитию туристической привлекательности края, одним из которых станет создание буклета, посвященного Усвятам. В нем будет собрана интересная и полезная потенциальному туристу информация об Усвятском районе, представлены возможные маршруты следования, фотографии знаковых мест района.

Определив основные направления дальнейшей деятельности, рабочая группа отправилась в короткое путешествие по району. Путь следования начинался на Замковой горе, где возвышается памятник архитектуры 19 века, дом Родзянко. Далее были Юрьевы Горы, которые поразили гостей своим масштабом.

«Прокатившись по каменке, мы оказались возле старого моста, откуда открывается привлекательный вид на водную гладь, прогулялись по Каменному Рогу, поднялись на гору Пруд и посетили краеведческий музей, экспонаты которого немало удивили гостей. Еще побывали на воинских захоронениях и прошлись по скверам и улицам Усвят», - рассказали участники прогулки.

В результате поездки был отснят материал для будущего буклета.