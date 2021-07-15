Туризм

Ремесло в убыток

Что нужно туристу для счастья? Красивые виды, удобные гостиницы, вкусный общепит и аутентичные сувениры «китайнепредлагать». Если с первыми тремя составляющими в Пскове все более-менее в порядке, то с памятными подарками все сложнее. Нет, они есть: псковские мастера не теряют профессионализма, их на любой российской и зарубежной ярмарке привечают, дипломами чествуют, и сделанное ими - с руками отрывают. А вот на родной земле приткнуться им по большому счету негде.

Из года в год местные ремесленники ставят вопрос о необходимости создания в городе торговой площадки, на которой они представили бы свои изделия. Гостям - радость, городу - престиж, мастерам - приработок. Но проходит время, а Ремесленной деревни, улицы или хотя бы дома в Пскове и в помине нет. Мы выяснили, каким видят рай для мастеров местные умельцы, что им предлагают городские власти и есть ли шанс, что желания одних совпадут с возможностями других.

Мастера без Кремля

Мечта псковских ремесленников проста и неизменна: они хотят, чтобы им разрешили торговать на территории Кремля. И их можно понять. Во-первых, срабатывает историческая логика: в тех же Приказных палатах еще два столетия назад размещались торговые лавки псковских купцов, а позже - и вовсе трактир. Во-вторых, с точки зрения турпотока нецелесообразно рассредоточивать продажу по разным уголкам города. Давайте уже признаем: несмотря на то, что у нас есть 10 памятников ЮНЕСКО, монумент Невскому и Поганкины палаты, главным центром притяжения для массового туриста остается Кремль. И да, древние башни и стены прекрасны, но турист есть турист: его сердце просит магнитиков, снетка и льняных полотенец здесь и сейчас.

Фото: https://club.silver-ring.ru

В былые времена тоску по сувенирам в какой-то мере удовлетворяли ларьки и магазин старинных вещей на входе со стороны кинотеатра Октябрь. Но полтора года назад Псковский музей-заповедник «переиграл» логистику, пустив всех «кремлевских» туристов через Святые ворота (остановка автобуса №11). Симпатичные ларечки остались не у дел - мало кто оказывается рядом с ними по собственной воле, разве что изрядно заблудившийся или гиперлюбопытствующий. Да и продают там, по словам очевидцев, в основном китайский ширпотреб. В выигрыше от перестановок вроде бы оказался сувенирный магазин справа от Святых ворот. Однако, как говорят мастера, и там все не слава богу. Снизился ассортимент: ремесленники не отдают туда свои изделия из-за большой наценки.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы пустить мастеров в Кремль? За Троицким собором целое поле пустует - там бы и разместиться вольному псковскому торгу. Однако на всей территории Кремля и даже шире действует особый режим пользования: согласно областному законодательству, в границах зон охраны объекта культурного значения «Ансамбль Кремля» в зоне охраняемого природного ландшафта запрещено размещение временных строений и сооружений. Помните скандалы с установкой в Детском парке батута? А долгие разбирательства с владельцами проката велосипедов, которые установили свой павильон в Финском парке? Все эти истории были спровоцированы той же причиной: в центре города куда ни глянь - везде история, в которой торговле, общепиту и услугам не место.

Псков очень сложно шел к разработке зон охраны для 15 объектов культурного наследия, в том числе для памятника федерального значения «Ансамбль Кремля». В 2013 году, наконец, документ был разработан специалистами из Ярославля. Возможно, именно из-за «варягов» он оказался не так хорош, как хотелось бы: эксперты не учли всех особенностей «местного колорита».

«При применении на практике этого документа, консультируя частные лица и организации по вопросам соответствия того или иного вида работ режимом, установленным охранными зонами, мы сталкивались с рядом вопросов, - признавалась на одной из встреч с общественниками сотрудник регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Жукова. - Например, в границах охранной зоны не регламентируются работы, связанные с прокладкой инженерных сетей. Нечетко прописаны требования в части размещения нестационарных торговых объектов и объектов досуга, в том числе на парковых территориях».

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Все эти причины и привели к запросу на изменение зон охраны. Но согласно законодательству, в существующие охранные зоны изменения вносить нельзя - возможна только разработка нового проекта. Соответствующее задание было выдано подведомственному учреждению комитета - Научно-производственному центру по охране ОКН Псковской области. Финансирование работ, рассчитанных на три года, предусмотрено программой Псковской области «Культура и сохранение культурного наследия. Развитие туризма на территории области» в рамках подпрограммы «Наследие». Объемы финансирования - 6 млн рублей.

Все на ярмарку?

На прошлой неделе в Псковской городской Думе как раз состоялась встреча, которая, возможно, сдвинет с мертвой точки вопрос о создании стационарной торговой площадки для местных мастеров. В рамках очередного депутатского часа ремесленники обсудили острую проблему с народными избранниками, в мероприятии также приняли участие глава Пскова Елена Полонская, представители структурных подразделений муниципалитета.

Замглавы администрации города Павел Волков, который также присутствовал на мероприятии, в разговоре с нами подчеркнул, что точечные решения, которые принимались для организации торговли сувенирами, исчерпали себя: назрела системная необходимость в организации торговли сувенирами.

В Великом Новгороде уже более двадцати пяти лет прямо на Ярославовом Дворище, на территории Древнего Торга работает галерея «На Торгу», по сути своей выставочно-торговое пространство.

Пока не разработан новый проект зон охраны Кремля, решили поискать другие популярные у туристов локации и организовать на них сезонные ярмарки (для этого, правда, придется подождать еще и снятия ограничений на проведение массовых мероприятий). Глава города Елена Полонская предложила учесть при этом событийный календарь: на том же Дне города, Медовом фестивале всегда стояли палатки псковских мастеров.

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А пока ремесленникам предложили совместно с МП «Парки и ярмарки города Пскова» проработать различные варианты размещения сезонной ярмарки. В порядке обсуждения предложили рассмотреть улицу Воровского, Финский парк, улицу Пушкина, а также спуск к реке Пскове. Директор МП Елена Павлова сообщила нам, что в настоящее время идет сбор информации. «Пока мы находимся на стадии сбора предложений и обсуждений», - отметила она.

К слову, продумают и внешний вид ярмарок. Павел Волков пояснил, что в городе разработан не только дизайн-код вывесок, но и дизайн-код ярмарок. Не исключено, что последний будет принят не только для города, но и для всего региона. «Мы достаточно подробно прописали, как должны организовываться ярмарки, какое должно быть на них оборудование», - сказал замглавы администрации.

Что касается Кремля, то на данный момент единственный возможный вариант, по словам Павла Волкова, - это приспособление для торговли уже имеющихся там строений. Кроме того, есть несколько зданий, расположенных рядом с Кремлем, где теоретически могли бы разместиться ремесленные ряды. Речь идет об «Октябре» и Центре семьи. «Но формат ярмарки никто не отменял - будем организовывать торговлю», - подчеркнул чиновник.

План всему голова

С ее матрешками знакомы не только в Пскове, их любят и далеко за пределами нашего города. Художник по росписи Ольга Гусева - потомственный псковский ремесленник. Сейчас, правда, сменила профиль - водит экскурсии, но о творчестве не забывает и развитием ситуации с ремесленными рядами интересуется.

Она согласна с мнением большинства псковских мастеров: единственное место, где ремесленные сувениры будут востребованы, - это Кремль. Взять ту же улицу Пушкина. Да, она пешеходная, да, есть место для размещения палаток. Одна проблема: улица пустая, редкий турист окажется там даже в выходной день. И если пытаться делать из нее мастеровой торг - надо и позиционировать ее соответственно. Просто поставить туда ларьки и ждать, когда к ним ринется турист, - затея пустая. Должна быть проделана большая пиар-работа: во всех буклетах надо рассказать о том, что есть такая улица, без которой дух Пскова не прочувствуешь, надо сделать указатели, продумать инфраструктуру, проработать маршруты с турагентствами, запустить рекламу, предложить интересную событийку. Только после этого улица Пушкина станет интересна и ремесленникам, и гостям города, считает Ольга.

Фото: https://vk.com/matryoshkiniskazki

Получается, важно, не где разместиться, а как привести туда людей. Для этого в одной точке должны сойтись интересы самых разных групп - не только ремесленников, но и бизнеса, общепита, туризма, простых жителей, городских и областных властей. Такую идею предложили не так давно прихожане храма Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. Не первый год они борются за сохранение уникального комплекса памятников на знаменитой «Гремячке», а в мае озвучили идею создать здесь Город мастеров, который стал бы площадкой для объединения псковичей и жителей окрестных мест, занимающихся самыми разными ремеслами - вышивкой, вязанием, выделкой кожи, выпечкой, гончарным искусством, столярным делом и т.д.

Замысел интересный, особенно учитывая, что на противоположном берегу идут работы по реставрации и приспособлению мельницы Кукка под общепит и гостиницу. Если мельница возобновит работу, а на Гремячей обоснуются ремесленники, то город получит еще один интересный для жителей и гостей города маршрут: погуляли и позанимались спортом в Финском парке, пообедали на мельнице и отправились осваивать традиционные псковские ремесла.

«Главное, чтобы в эти ремесленные деревни пришел конечный потребитель, который купит изделия и придаст этому проекту живительную силу», - уверена Ольга Гусева и замечает: начать можно было бы с создания генерального плана развития ремесленно-сувенирного направления. И с трудоустройства в муниципалитете менеджера, который занимался бы вопросами организации работы мастеров.

«Когда в администрации существовал отдел творческих индустрий, там действительно составлялся план, в рамках которого делались маленькие шажочки на сплочение, - вспоминает экскурсовод. - Не будут же мастера этим заниматься изнутри, у них другая забота. А менеджер решил бы все вопросы, связанные с организацией торговых рядов».

Стоит заметить, что совсем недавно в усадьбе Беклешова в Пскове начал работу Центр туризма и творческих индустрий. Предполагается, что сотрудники Центра будут работать с туристами в высоких туристический сезон, а в другое время - проводить образовательные мастер-классы и экскурсии с псковскими школьниками. Специалисты уже разработали несколько пешеходных туристических маршрутов и один - велосипедный по Окольному городу. Есть надежда, что в скором времени активная работа в сфере туризма «разбавится» и какими-то мероприятиями по линии «творческих индустрий».

Свой путь

Псковичка Елена Михайлова, известная своим мастерством ткать пояса, на наш вопрос о том, нужна ли городу, его жителям и гостям, ремесленная улица/деревня, отвечает: если и создавать ее, то ближе к Кремлю. Но она уже нашла свой выход из сложной ситуации. Как говорится, было бы желание.

А начиналось все с телесъемок. «Я художник-модельер театрального костюма, отработала в театре много лет, сейчас на пенсии, но ткачество всегда было моим любимым занятием, - рассказывает Елена. - Несколько лет назад приезжала в Псков съемочная группа телеканала «Культура». Они снимали фильм «Псковское ткачество», я приняла участие в нем, провела мастер-класс на территории Кремля. После съемок телевизионщики признались, что в Пскове им понравилось. Я им сказала, что у нас много мастеровых людей, которые тоже могут МК провести. Они заинтересовались, где посмотреть на их изделия. Даже не знала, что им ответить. Потом прошлись по сувенирным рядам, что на выходе. Участники съемочной группы посмотрели на все это и говорят: «Люди у вас хорошие, но почему вы так не любите свой город? Везде мастеровые стоят, есть их работы и можно их посмотреть. И меня это тронуло».

Фото: https://vk.com/id162407570

Так возникла идея создания региональной общественной организации «Палата ремесел Псковской области». Сейчас в ней состоит больше 50 мастеров - представителей самых разных направлений творчества. Года три назад обратились к губернатору Михаилу Ведерникову за помощью, в администрации решили вопрос с выделением места для нестационарной торговли - так и появился на территории Кремля, рядом с магазинчиком Столбушино, домик. В нем не только продаются сувениры, сделанные руками псковских мастеров, но и проходят мастер-классы, творческие встречи.

Продавцы - сами ремесленники, по очереди стоят за прилавком: летом - каждый день с 10 до 18.00, весной и осенью по пятницам, субботам и воскресеньям. Только зимой домик не работает: в нем нет отопления.

По словам Елены Михайловой, которая стояла у истоков «Палаты», сложностей с открытием домика не возникло благодаря поддержке, которую оказывала и администрация области, и налоговая. «Нам удобен небольшой магазин: сдал работу и не надо стоять каждый день, - объясняет Елена. - Товар у всех разный. Кому-то интереснее формат ярмарки, кому-то удобнее другие вариант. Я ткачиха, пояса не относятся к популярным сувенирам, это не товар первой необходимости. Для меня проще, когда есть точка, куда можно сдать изделие, люди знают ее и даже приезжают к нам повторно. И наценка невысокая: мы хотим, чтобы наши вещи продавались, а не висели».

На фоне коронавируса и снижения турпотока и у администрации города, и у мастеров есть масса времени для того, чтобы совместно продумать стратегию развития ремесленничества, у которого, без сомнения, есть все шансы стать одной из узнаваемых «фишек» Пскова. Прошедший в июне онлайн-фестиваль «Псковское наследие» показал: интерес к псковским мастерам есть. Люди хотят увидеть, как работают умельцы, мечтают попробовать себя в традиционных техниках рукоделия, стремятся увезти из города не ширпотреб, а качественные, типично псковские сувениры.

Дело за малым - нужна идея, которая соберет вокруг себя не только энтузиастов, но и опытных организаторов досуга.

Елена Никитина