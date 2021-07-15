Туризм

Фермерам планируют разрешить строить гостиницы на своих землях

Крестьяне и фермеры могут получить возможность строить коттеджи или отели на своих участках сельскохозяйственного назначения, и оказывать гостиничные услуги. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Ростуризму и другим ведомствам изучить международный опыт по развитию агротуризма, после чего сформировать основные положения нового законопроекта, пишет газета «Известия».

Ведомства работают над нормативно-правовым определением агротуризма и соответствующей правовой базы для его организации, подтвердили в аппарате Виктории Абрамченко.

Агропромышленный туризм — это проведение досуга, свободного времени на фермах, сельскохозяйственных производствах, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. «Но проблема в том, что на сельскохозяйственных землях нельзя строить гостиницы, это серьезный барьер для развития агротуризма. Такие земли имеют особое и точное назначение, сменить категорию земли сложно и невыгодно. Это повысит налоги за пользование участком, увеличит тарифы на воду и энергию. Поэтому Минсельхоз уже брался за подобный законопроект, но решить эту задачу оказалось достаточно сложно. Помощь других ведомств в этом вопросе может быть решающей», - считает эксперт.

Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградники — имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, сказано в Земельном кодексе. В нем также отмечено, что такие угодья нельзя использовать для строительства жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

По оценкам РСТ, на пляжный туризм сейчас приходится около 60% рынка, на деловой — 20% и на культурно-познавательный — оставшиеся 20%. Потенциал развития нового вида туризма существенный — около 10%, предположил эксперт.