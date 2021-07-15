Туризм

Туристам рассказали, в каких регионах понадобится сертификат о вакцинации

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Так, аналитики составили перечень регионов, в которых туристам может понадобиться сертификат о вакцинации.

Республика Адыгея. С 19 июля заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесенного заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет). Архангельская область. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации. Республика Башкортостан. Сесть в междугородние и межрегиональные автобусы можно только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, действительного в течение трех суток со дня выдачи. Республика Дагестан. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Иркутская область. Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки на антитела или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет). Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации. Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Краснодарский край. Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации — полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы. Московская область. Посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестами (не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах более чем на 3 суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Ямало-Ненецкий автономный округ. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации.