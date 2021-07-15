Туризм

Хутор на «Линии Сталина» под Островом прошел приемку

Представители Фонда инвестиционных строительных проектов (ФИСП) провели приемку зданий хутора на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Основная цель деятельности ФИСП - не только контроль над качеством произведенных работ, но и содействие в привлечении российских и иностранных инвестиций для реализации проектов с участием органов госвласти, оказание всесторонней помощи и содействия в их реализации.

«При приемке были выявлены небольшие недочеты, которые подрядчик легко устранит», - прокомментировал директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук.

Сотрудники музея уже приступили к наполнению экспозиции хутора оригинальными вещами 19-го и начала 20-го веков, времен, когда хуторная система существовала в этой части Островского уезда.