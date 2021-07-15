Туризм

Направления стратегии устойчивого туризма обсудили в Пскове

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области принял участие в фокус-группе по созданию стратегии устойчивого туризма города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт регионального комитета по охране объектов культурного наследия

Мероприятие проходило 23 июля на базе МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». В фокус-группу вошли представители администрации Пскова и Псковской области, гастрономического и туристического секторов города, а также другие заинтересованные лица.

В рамках мероприятия обсуждали следующие направления стратегии:

дизайн и архитектура. Уникальный архитектурный ансамбль Пскова (объекты всемирного наследия ЮНЕСКО);

гастрономия. Псков - это развитый туристический центр со множеством кафе и ресторанов;

устойчивость. От питьевой воды из-под крана до местной велосипедной культуры. В Пскове устойчивость - это не просто модное слово, это философия и образ жизни;

природа.

Также в рамках мероприятия прозвучал доклад руководителя службы управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО М. А. Лисенковой и сотрудника отдела развития ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» О. А. Якименко.