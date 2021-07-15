Туризм

План реализации стратегии развития туризма в России подготовят к концу лета

План реализации стратегии развития туризма до 2035 года планируется подготовить до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«План реализации стратегии развития туризма сейчас находится в активной стадии проработки. Финального документа на данный момент нет, он будет готов к концу лета. Национальный проект и стратегия, включая план реализации стратегии, будут синхронизированы как в части показателей, так и в части мероприятий», - цитирует ТАСС сообщение Ростуризма.

Согласно проекту документа, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами размещения средств в России.

Срок исполнения - четвертый квартал 2024 года. Планы создания «отечественного аналога Booking.com» на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года.