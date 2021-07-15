Туризм

Более 20 человек ежедневно посещают Центр туризма и творческих индустрий Пскова

Центр туризма и творческих индустрий в Пскове (улица Георгиевская, 4) – отреставрированный усадебный дом Николая Беклешова – посещают 20-25 человек в день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«На сегодняшний день чаще всего в Центр обращаются местные жители и люди, путешествующие внутри страны. Большинство туристов приезжают из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но двери открыты и для гостей из заграницы. По словам директора учреждения Андрея Полякова, в среднем Центр посещает 20-25 человек в день. Всего за время работы центр встретил более 500 гостей», - отметили в пресс-службе.

В первую очередь туристы интересуются, какие достопримечательности посмотреть, как удобнее добраться до объектов культурного наследия, как курсирует городской общественный транспорт. Интересуются гости города и местами, где можно попробовать местную кухню. Специалисты Центра туризма и творческих индустрий помогают путешественникам найти интересные экскурсии и экскурсоводов не только на территории города, но и в крупных туристических и паломнических центрах региона – Пушкинских Горах, Изборске, Печорах и др.

Администратор Центра туризма и творческих индустрий Наталья Степанова обратила внимание, что большое количество туристов, не смотря на наличие гаджетов, просят печатную версию карты города.

За два месяца в Центре туризма и творческих индустрий прошло уже несколько выставок. Первой стала экспозиция известного псковского художника Александра Александрова «Псков и псковичи». Сейчас проходят выставки «ВДВ - элита Вооруженных Сил России» и «Изящных нитей мастерица».

Сотрудники Центра туризма и творческих индустрий и местные мастера проводят здесь мастер-классы. Так, состоялись уроки по изготовлению псковского сувенира, открытки-конверта в технике скрапбукинг, подушки без спиц и крючка. В конференц-зале состоялась презентация символов местного аутентичного сувенира. Разработкой брендбука занимались студенты в рамках реализации проекта ER58 «BestNest» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония».

«Псковичи и гости города имеют возможность, посетив Центр туризма и творческих индустрий, построить увлекательный экскурсионный маршрут, найти интересующие туристические объекты, узнать о возможностях размещения и точках общественного питания, экскурсиях и выставках», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Беклешова Н. А.» на набережной реки Великой стала возможной благодаря участию администрации города Пскова в проекте LV-RU-002 «Сохранение и продвижение культурно-исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014 - 2020 годов.