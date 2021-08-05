Туризм

Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией сегодня, 9 августа, сообщает РИА Новости.

В Бахрейн можно будет летать по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю.

В Доминикану будет выполняться три рейса в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата.

В Молдавию будет три рейса в неделю по маршруту Москва – Кишинев.

Также Россия с понедельника увеличивает с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва - Дамаск.