Туризм

80 жителей СЗФО смогли отдохнуть в санаториях благодаря профсоюзам

80 профсоюзных путевок в санатории реализовали жители Северо-Западного федерального округа за прошедшие полгода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Как отметили в псковском профсоюзе, в 2021 году, несмотря на пандемию и ограничительные мероприятия, спрос на профсоюзные путевки остается достаточно высоким.

«Мы отчетливо понимаем важность санаторно-курортного лечения и оздоровления для членов профсоюзов Псковской области и СЗФО. Для этого созданы все условия – введены специальные цены, реализуются различные программы на базе наших здравниц. Сейчас, во время пандемии, каждый член профсоюзов может приобрести профсоюзную путевку и получить лечение или пройти курс реабилитации после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.