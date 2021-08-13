Псковскую область приглашают на Всероссийский конкурс «Туристический сувенир-2021»

Открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 2021. Конкурс учрежден в 2015 году и проводится ежегодно, включает в себя окружные этапы для всех регионов РФ и общенациональный финал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, принять в нем участие могут авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи, компании и учреждения со всей России, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или ее идею.
Конкурс проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на сайте конкурса.
Заявки по Северо-Западному округу принимаются до 20 сентября.
Конкурс проводится в два этапа. Сначала экспертный совет оценивает все заявленные работы дистанционно. После этого формируется список финалистов, которые приглашаются в финал окружного этапа для очной презентации своих сувениров экспертам. Лучшие из них, по итогам экспертной оценки, примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2021, где будут представлены изделия со всей России.
О городах проведения финалов конкурса исполнительная дирекция сообщит дополнительно.
Номинации Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2021:
– этнографический сувенир;
– сувенир города;
– сувенир региона;
– гастрономический сувенир (напитки);
– гастрономический сувенир (еда);
– сувенир события;
– сувенир туристического маршрута;
– сувенир музея;
– сувенир-игрушка;
– идея сувенира;
– линейки туристических сувениров: города, региона, события, маршрута.
В каждой номинации конкурса (кроме заявок в номинациях «линейка»), изделия делятся по ценовым категориям:
– эконом-класс (до 200 рублей);
– средняя ценовая категория (от 200 до 500 рублей);
– высокая ценовая категория (от 500 до 3000 рублей);
– VIP (от 3000 рублей).
В каждой ценовой категории эксперты определяют победителей (1, 2, 3 место, а также Гран-при в общенациональном финале).