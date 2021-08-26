Туризм

Около 700 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода

Около 700 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода. Из них более 400 тысяч человек пользовались услугами экскурсионного обслуживания. Об этом сообщил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев во время конференции «Музейные маршруты России» сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Кроме того, благодаря реализации брендовых маршрутов на территории региона через музеи Псковской области прошло более 30 тысяч школьников. Особенно туристов привлекло то, что 3 боевые башни оказались включены в список музейных объектов России», - пояснил Александр Голышев.

Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника анонсировал предстоящее открытие экскурсионного проекта «Музейный квартал», в которую войдут Поганкины палаты, палаты Меншиковых и здание Фан дер Флита.

«В Псковской области больше всего памятников XVII века, которые мы продвигаем через инфоцентры, социальные сети, такие как TikTok, работу с блогерами и телеканалами», - подчеркнул Александр Голышев.

Кроме того, он рассказал о большой работе, которую провели на главной площадке региона - в Псковском кремле. Сотрудникам музея удалось подготовить много внештатных экскурсоводов и отсеять неаттестованных коллег.

Еще одним приятным бонусом для молодежи, который начнет действие с сентября, Александр Голышев назвал Пушкинскую карту, благодаря которой молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет бесплатно ходить в музей и театр.

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Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь РГ по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев высоко оценил работу Псково-Изборского музея-заповедника и назвал темпы развития музея мощными и быстрыми.

По окончании исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала рекомендации музею по организации обратной связи с туристами. «Предложите туристам в социальных сетях отразить 5 причин посетить Псковскую область, и вы удивитесь, насколько они будут отличаться от тех, что выделили бы вы сами!» - выступила она.

Также Майя Ломидзе предостерегла музей-заповедник от желания идти проторенными маршрутами и акцентировать внимание на старых, пусть и проверенных, годами отработанных маршрутах, а также пожелала не бояться развития.