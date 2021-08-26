Около 700 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода. Из них более 400 тысяч человек пользовались услугами экскурсионного обслуживания. Об этом сообщил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев во время конференции «Музейные маршруты России» сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника анонсировал предстоящее открытие экскурсионного проекта «Музейный квартал», в которую войдут Поганкины палаты, палаты Меншиковых и здание Фан дер Флита.
«В Псковской области больше всего памятников XVII века, которые мы продвигаем через инфоцентры, социальные сети, такие как TikTok, работу с блогерами и телеканалами», - подчеркнул Александр Голышев.
Кроме того, он рассказал о большой работе, которую провели на главной площадке региона - в Псковском кремле. Сотрудникам музея удалось подготовить много внештатных экскурсоводов и отсеять неаттестованных коллег.
Еще одним приятным бонусом для молодежи, который начнет действие с сентября, Александр Голышев назвал Пушкинскую карту, благодаря которой молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет бесплатно ходить в музей и театр.
Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь РГ по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев высоко оценил работу Псково-Изборского музея-заповедника и назвал темпы развития музея мощными и быстрыми.
По окончании исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала рекомендации музею по организации обратной связи с туристами. «Предложите туристам в социальных сетях отразить 5 причин посетить Псковскую область, и вы удивитесь, насколько они будут отличаться от тех, что выделили бы вы сами!» - выступила она.
Также Майя Ломидзе предостерегла музей-заповедник от желания идти проторенными маршрутами и акцентировать внимание на старых, пусть и проверенных, годами отработанных маршрутах, а также пожелала не бояться развития.