Туризм

Федеральный канал снимет видеоролик о путешествии в Псковской области

Федеральный канал RT снимет видеоролик о путешествии в Псковской области. Об этом на конференции «Музейные маршруты России» 26 августа рассказал главный редактор проекта Russia Beyond Всеволод Пуля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Видеоприключение» станет одним из 85 видеороликов, которые покажут на портале RT. «Наша задача - показать, насколько огромна наша страна, которая включает в себя 85 субъектов. В каждом из них мы планируем найти нечто уникальное, локальные "активности" и народные промыслы. Нас очень воодушевляет то, с какой любовью местные жители рассказывают о своих регионах, то, как они любят свои родные места. Это такой ультралокальный патриотизм», - выступил Всеволод Пуля.

Он пояснил, что формат «видеоприключения» предполагает создание и коротких видеороликов, снятых на мобильный телефон, которые смогут показать самые красивые и интересные места региона.

К съемке канал планирует привлечь путешественников-любителей, не ограничиваясь профессиональными операторами. На данный момент уже готовы 30 видеороликов. Посмотреть их можно будет на сайте проекта после 2 сентября.

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Сочетание глобального и местного туризма, а также развитие онлайн-платформ музеев страны стали темой нескольких докладов на конференции «Музейные маршруты России».