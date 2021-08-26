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Туризм

Семь музеев из Псковской области презентовали в рамках проекта «Музейные маршруты России»

26.08.2021 20:51|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в рамках проекта министерства культуры РФ «Музейные маршруты России» сегодня, 26 августа, провели презентацию семи музеев разного статуса, расположенных в Псковской области, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Открыли показ демонстрацией фильма о Пскове и Псковском музее-заповеднике, который представил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

С подробным рассказом о жизни вверенного ему учреждения в 2020-м и 2021 году перед участниками и гостями мероприятия выступил руководитель Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Он кратко коснулся статистических данных, наиболее ярко характеризующих жизнь Пушкинского Заповедника в последние два года, а также рассказал о самых значимых событиях последних лет, среди которых — участие специалистов из «Михайловского» в масштабных федеральных проектах, череда выставочных и просветительских проектов как внутри Российской Федерации, от северной столицы на западе и до Ульяновска, Саратова и Оренбурга на востоке, так и за ее пределами: в Бельгии, Беларуси, Чехии, Молдове, Швеции, Болгарии, странах Балтии и других.

Фрагмент презентации музея-заповедника «Михайловское» в рамках проекта «Музейные маршруты России»

Отдельно Георгий Василевич остановился на опыте межмузейного сотрудничества и большой научной работе, которую ведет Пушкинский заповедник. Особый интерес слушателей вызвал действующий в «Михайловском» событийный календарь, рассчитанный на широкую, насчитывающую до 460 тысяч человек в год, туристическую аудиторию, а также опыт заповедника в работе с виртуальными гостями. Георгий Василевич привел следующие цифры: на официальном музейном сайте и в сообществах заповедника в социальных сетях в 2020-м - первом полугодии 2021 года зафиксировано 5 136 493 посещений.

«На контрасте» с рассказом об огромном федеральном, являющемся районообразующим предприятием Пушкинском заповеднике с более чем столетней историей прозвучало сообщение монаха, древлехранителя и пресс-секретаря Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Антония Воеводина. Отец Антоний рассказал, что монастырский музей относительно молод, при том, что обитель располагает уникальными раритетами ещё от времен Иоанна Грозного. Среди прочего он представил собравшимся проект реконструкции башни Верхних решеток Псково-Печерского монастыря, которую предполагается музеефицировать.

Фрагмент презентации Военно-исторического музея-заповедника (город Остров)

Целое «созвездие» небольших, но чрезвычайно интересных музеев представила профессиональному сообществу в рамках проекта начальник отдела по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки Зоя Федорова. В ее выступлении речь шла об уникальных коллекциях Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, Музее здравоохранения в Великолукском медицинском колледже, Музее истории локомотивного депо, Музее почтовой связи и других учреждениях, обладающих интересными коллекциями и редкими экспонатами. Об уникальных коллекциях военной техники и обмундирования собравшимся рассказал директор Военно-исторического музея-заповедника в Острове Петр Гринчук. С большим энтузиазмом говорила о работе сотрудников своего Дома ремесел директор Порховского музея Оксана Ковалева. Она обозначила и тревоги по поводу реконструкции уникальной порховской крепости, которую планировалось завершить к осени следующего года. О сложностях, возникших, в том числе, в связи с резко возросшим туристическим потоком, когда для того, чтобы попасть в музей летом, люди вынуждены записываться на экскурсию в феврале, рассказал Владимир Потресов. Напомним, он является руководителем частного учреждения культуры «Музей «Ледовое побоище. Самолва», одного из 11 частных музеев, функционирующих сегодня на территории региона.

Фрагмент презентации музея «Ледовое побоище. Самолва» в рамках проекта «Музейные маршруты России»

Презентация музеев Псковской области транслировалась в интернете. Таким образом, с этими учреждениями смог познакомиться большой круг специалистов и потенциальных туристов со всего мира.

Теги: #пушкинский заповедник #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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