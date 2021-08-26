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От «Ледового побоища» до Курбатовских чтений: в Пскове презентовали событийный календарь

26.08.2021 21:54|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в рамках проекта министерства культуры Российской Федерации «Музейные маршруты России» сегодня, 26 августа, презентовали областной событийный туристический календарь. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в социально-рекламный ролик, показанный на совещании и транслирующийся в интернет, вошли акции, запланированные к проведению в разных культурных центрах региона: в Пскове, в Изборске, в деревне Сигово Печорского района, в музее-усадьбе Философовых в Бежаницком районе, в музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в Плюсском районе и так далее.

Кадр из ролика-презентации регионального событийного календаря

Среди озвученного - как традиционные мероприятия (Фестиваль русской музыки, Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, фестиваль «Ледовое побоище»), так и новые разработки. Так, среди прочего, участникам и гостям проекта напомнили о скором открытии монумента «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района или, к примеру, сообщили о круглом столе в рамках Курбатовских чтений в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Эти чтения по инициативе Пушкинского заповедника будут проводить в Пскове и в Пушкиногорском районе.

Завтра, 27 августа, участники проекта «Музейные маршруты России» продолжат работу в Печорском районе, на территории ансамбля Изборской крепости XIV - XVII веков. Там запланированы экспертный круглый стол и методическое совещание под началом директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александра Воронко и председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственного секретаря рабочей группы по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергея Корнеева.

Теги: #туризм #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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