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Туризм

Кванторианцы разработали вариант парящего сувенира из Пскова

30.08.2021 12:33|ПсковКомментариев: 1

Воспитанники псковского детского технопарка «Кванториум» разработали вариант высокотехнологичного сувенира, который может рассказать туристам о Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке. 

Ребята из команды Visual Technology выбрали для разработки кейс от комитета по туризму Псковской области. Первым делом они погрузились в тему: смотрели, какие сувениры предлагают туристам сейчас в Пскове и в других городах, исследовали мерч, который дарят клиентам лидеры рынка, например, Google, Yandex, Intel.

Дети также общались с псковичами и путешественниками, собирая статистику и мнения. Опрошенные рассказали, что расстраиваются от «однотипности и штампованности сувениров», которые, к тому же, часто бесполезны и не представляют особой ценности. «Хотелось бы увидеть практичный, технологичный сувенир, который может украсить интерьер и выглядеть современно», - рассказала одна из респондентов.

В процессе поиска аналогов ребята увидели вариант парящих светильников и использовали эту концепцию как отправную точку своего проекта.

«Мы решили сделать светильник с левитирующими псковскими объектами: например, башнями и церквями. Это одновременно и память о путешествии, и классный вариант декора. Первые бумажные прототипы мы показали разным людям в "Кванториуме" и по их обратной связи поняли, как все это должно выглядеть в результате», - рассказал член команды Артем Луарсабян.

 

Итогом работы стала 3D-визуализация левитирующего сувенира со сменными моделями: первыми вариантами стали Покровская башня и часовня у железнодорожного вокзала. Сейчас команда продумывает расширение продуктовой линейки. Предполагается управление подсветкой, аудиогид и QR-код с 3D-панорамой места, о котором рассказывает диктор.

«Левитация осуществляется с помощью электромагнитной силы за счет отталкивания двух неодимовых магнитов, располагающихся в основании и самой фигурке. Нужно, чтобы подставка была подключена к сети питания. Чтобы понять, как это будет работать, наша команда ходила к соседям в промробоквантум, где ребята и педагог помогли нам разобраться. Спасибо им за это!» - рассказал член команды Радомир Мартынец.

В команду также вошли Диана Мадилайнина, Григорий Архипов, Андрей Опарин и Ольга Басанкович. Наставник: Виктория Зарецкая, VR/AR-квантум.

Теги: #туризм #дети #кванториум #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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