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Туризм

Псковские дебри с видом на шедевр

31.08.2021 11:02|ПсковКомментариев: 3

Турист любит глазами. Даже на самой интересной экскурсии он улучит момент, чтобы щелкнуть кадр-другой. Еще и спросит, вклинившись в рассказ о «Боже, какой красивый город, точно Париж»: а откуда открывается лучший вид на главные псковские достопримечательности? Экскурсовод назовет по списку: Власьевская башня, колокольня Троицкого собора, Ольгинская часовня, колесо обозрения. Все они открывают взору старинный Кремль.

 

Но есть в окрестностях нашего города еще одна смотровая площадка, большинству неизвестная. Еще в прошлом веке она была замощена и  огорожена, здесь охотно фотографировались, ведь именно отсюда, с берега Великой в поселке Родина, открывается идеальный обзор на псковский шедевр ЮНЕСКО - Снетогорский монастырь. Сейчас площадка заброшена и забыта, хотя могла бы приносить радость туристам, а городу - деньги.

Один в поле воин

Если бы житель поселка Родина Василий Белоцерковский не окончил когда-то псковский истфак, наверное, так и осталась бы заповедная площадка в забвении. Но, приобретя в 90-е годы заброшенное помещение бывшего магазина хозтоваров, он заинтересовался судьбой здания.

После работы в библиотеке и архиве выяснил, что это бывшая усадьба старшей дочери барона Николая Медема, последнего губернатора Псковской губернии, что в состав усадьбы входила обзорная площадка, что до революции  местечко это называлось сельцо Приютино. Разыскал фотографии, воспоминания. Собрал по крупицам уникальные факты прошлого и в какой-то момент подумал: почему бы не восстановить смотровую? Тем более что в региональном комитете по культуре идею одобрили. Кто же откажется от новой популярной точки притяжения для туристов?

Но дорога от мечты к действительности оказалась тернистой. Кажется: вот-вот дело сдвинется с мертвой точки, но вновь и вновь что-то мешает. В 2009 году письмо на имя губернатора Андрея Турчака переадресовали на его зама Сергея Перникова, тот - на следующего чиновника. Просчитали тогда даже стоимость дорожных работ (подъезд к смотровой весь в ямах). Но глава волости, которая должна была отправить в адрес областной власти ходатайство, не сделала этого.

Время шло, участок размывало, крутой обрывистый берег понемногу осыпался, да и дорога за это время лучше не стала. В 2012 году вроде вновь забрезжила надежда: районный ИКЦ выиграл областной грант на 300 тысяч рублей с проектом «Берег мечты». На эти деньги оборудовали деревянную лестницу, поставили беседку со скамейками и урнами. Но объект никто не взял на баланс, поэтому беседку просто разнесли по бревнышкам, канат, служивший своего рода перилами на лестнице, исчез, площадка обросла мусором. В ноябре 2020 года и лестницу демонтировали: местные жители пожаловались на ее аварийное состояние. 

Причал надежды

В поисках финансирования Василий Белоцерковский обратился в КУГИ, где его обрадовали: ремонт смотровой может быть осуществлен в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Псковского района на 2018-2022 годы». Другой вариант: откапиталить площадку в счет субсидии из районного бюджета на осуществление дорожной деятельности в соответствующий финансовый год. И в том, и в другом случае смотровую следует поставить на кадастровый учет.

Но предлагаемые решения так и не были реализованы: по мнению главы Завеличенской волости Валерии Фоминой, ставить на учет нечего - площадка не является объектом недвижимости, это простые каменные блоки. Участок лишь включен в имущество муниципалитета, который содержит его в части благоустройства: здесь косят траву и убирают мусор. «Такое искажение действительности удивляет, - говорит Василий Белоцерковский. - К недвижимым вещам относятся земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. А это и есть наша смотровая площадка».

Наверное, любой уже бросил бы затею со смотровой, но не тот характер оказался у Василия Белоцерковского. Неудобный активист пошел за поддержкой в комитет по охране объектов культурного наследия. Там его приняли с интересом: площадка не является памятником архитектуры, но расположена в предлагаемых границах буферной зоны компонента объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Ансамбль Снетогорского монастыря Собор Рождества Богородицы (14-16 век). «Комитет считает возможным и целесообразным нахождение площадки по указанному адресу с целью повышения привлекательности территории для туристов и включения ее в туристические маршруты. Отсутствие статуса ОКН не является препятствием для сохранения смотровой площадки и ее дальнейшего благоустройства пользователем земельного участка, на котором находится вышестоящий объект», - подчеркнули в комитете.

Как раз при разработке нового турмаршрута - водного, с обзором объектов Всемирного наследия по реке Великой, и «пригодилась» старинная смотровая площадка. Напомним, в настоящий момент Службой по управлению объектами ЮНЕСКО создан план по обустройству причалов по данному маршруту (Служба создана при комитете по охране памятников, руководитель - замдиректора ГАУК ПО НПЦ по охране памятников, действительный членом ИКОМОС Мария Лисенкова - от ред.).

Если данный проект будет реализован, туристы, приезжающие в Псков, смогут насладиться созерцанием наших памятников архитектуры с необычного ракурса. По словам заместителя руководителя Службы по управлению объектами ЮНЕСКО Светланы Петровой, на данный момент по маршруту собран большой материал: кроме теоретических разработок, проведен мониторинг общественного мнения, технического состояния объектов. Есть понимание того, что видовая площадка перспективна не только с точки зрения маршрута по памятникам Всемирного наследия, но и как точка на карте путешествий к Талабским островам.

Вопрос в ТОС

В борьбу за сохранение старинной видовой площадки включился и Общественный совет при региональном комитете по охране объектов культурного наследия, очередное заседание которого прошло на минувшей неделе. Председатель совета Наталья Савицкая поделилась своими впечатлениями от увиденной площадки. «Узнав об истории этого чудного места, увидев фотографии, поговорив с Василием Леонидовичем, я обещала ему, что мы не оставим его и попытаемся содействовать в продвижении проекта, - сказала она. - Надо понять, что можно сделать для того, чтобы в окрестностях Пскова появился новый интересный туробъект».

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В мозговом штурме приняли участие представители туриндустрии, региональных комитетов по туризму и по охране памятников. Честно скажем: споры были очень бурными. Особенно сложно было главе Завеличенской волости Валерии Фоминой, которой пришлось отвечать на массу неудобных вопросов. Например, сколько денег было затрачено на демонтаж лестницы и не дешевле было бы ее отремонтировать, почему муниципалитет не вышел с заявкой в программу по комфортной городской среде, видела ли Валерия Валериевна псковские набережные и хочет ли, чтобы и в ее родной деревне появилось что-то подобное.

Выяснили, что демонтаж лестницы, построенной на средства гранта, обошелся в 12 тысяч рублей, а насчет ремонта не задумывались: объект не был поставлен на баланс. Что до программы, то в ноябре 2018 года в волости провели собрание жителей, на котором родинцы высказались против обустройства смотровой площадки: есть масса других, более приоритетных объектов - например, дворовые территории. К тому же многие опасаются: стоит благоустроить эту площадку - ее облюбуют шумные компании, а рядом - пятиэтажный дом и частный сектор, которым такое соседство вовсе не по душе. Вряд ли стоит ожидать выделения средств и в рамках районного бюджета.

В 2019 году волость обратилась в комитет по культуре с вопросом, в какой программе могли бы поучаствовать для того, чтобы благоустроить старую площадку. Надеялись попасть в какой-нибудь проект в рамках празднования Ганзейских дней. Но ответа от комитета так и не дождались - видимо, там и без Родины проблем было выше крыши.

Выход из тупика предложили в администрации района совместно с комитетом по туризму: привлечь финансирование в рамках ТОСов. Подать соответствующую заявку в муниципалитет от имени активных общественников - это реально. Тем более что туротрасль видит в такой инициативе отличную перспективу.

«Материал, собранный Василием Белоцерковским, безумно интересный в рамках краеведческих экскурсий, - отметила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. - Сейчас у нас куда только не водят экскурсии. Наверное, самое экзотическое - это посещение следственного изолятора или экскурсия по Дмитровскому кладбищу. Здесь хороший качественный материал, который перекидывает мостик между началом 20 века и нашим памятником ЮНЕСКО. Я не понимаю волость, которая не заинтересована в благоустройстве территории. Туристу хорошо там, где хорошо горожанину и местному жителю... Надо решать вопрос с земельным участком, искать средства и благодарить Василия Леонидовича за его неравнодушие».

Включить Завеличенскую волость в группу разработки водного маршрута по Великой, еще раз собрать сход жителей деревни Родина, передать участок в собственность района - на встрече общественников прозвучали конкретные предложения, которые могут спасти уникальную смотровую площадку. Вот уж точно: одна голова хорошо, а много - лучше.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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