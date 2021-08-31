Туризм

Ростуризм анонсировал продажи туров с кешбэком зимой

Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон, туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», - сказала Догузова.

Программа стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) была запущена в августе 2020 года. 16 июня Ростуризм дал старт новому осеннему этапу (четвертому по счету) программы (до 31 августа). Позднее этап был продлен до 14 сентября. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. По словам Догузовой, по состоянию на 31 августа из 6,7 млрд рублей, выделенных а программу, осталось 400 млн рублей, которые планируется исчерпать до середины сентября.

Программа туристического кешбэка будет работать в 2022 году только в низкий сезон, исключая новогодние праздники и летний период, сообщила Догузова. «Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется», - уточнила она.

В речные и морские круизы, согласно текущему этапу продаж, можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей.

Программа детского туристического кешбэка закладывалась в 2021 году как однократная. Решение о ее продлении пока не принято, добавила Догузова. «Если туристический кешбэк закладывался нами как ежегодная мера, то детский туристический кешбэк мы запускали как одногодичную меру поддержки. Мы бы очень хотели, рассчитываем, что он будет продолжен. Финансирование в нацпроект не заложено. Решения по продлению на следующий год пока нет», - сказала она.

Программа детского туристического кешбэка в РФ проводилась с 25 мая по 31 августа 2021 года. В ее рамках россиянам возвращалось 50% стоимости путевки в лагерь (до 15 сентября), но не более 20 тыс. руб.