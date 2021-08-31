Туризм

Российским туристам напомнили правила въезда в европейские страны

Перечислены европейские страны, которые открыли границы для привитых российских туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, эксперты напомнили, что некоторые государства ужесточили правила въезда для иностранных граждан. Например, Албания принимает путешественников из России либо при предъявлении сертификата о вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом.

В Черногории требования аналогичны, однако, согласно заявлению местного правительства, въехать могут туристы, привитые двухкомпонентным препаратом — каким именно, уточнений нет.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на АТОР, в посольстве Черногории порекомендовали предоставлять сертификат о вакцинации «Спутником V».

Для въезда в Болгарию, Северную Македонию, Хорватию и на Кипр от ПЦР-тестирования освобождаются россияне, привитые только «Спутником V». Все остальные отечественные препараты на территории этих стран не одобрены, отдыхающие обязаны подтвердить отсутствие COVID-19. В Грецию, напротив, можно попасть только с отрицательным результатов ПЦР-теста независимо от наличия сертификата.

В заключение специалисты отметили, что в настоящий момент только четыре страны принимают сертификаты со всеми разрешенными в России прививками — это Турция, Тунис, Венгрия и Албания.

Ранее, в августе, власти Таиланда открыли границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Теперь путешественникам не придется проходить 14-дневный карантин по прибытии в страну. Для въезда необходимо оформить специальное разрешение (так называемый Certificate of Entry).