Туризм

ВТБ: жители СЗФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

Оборот по картам клиентов ВТБ из Северо-Западного федерального округа за границей в первой половине сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 235 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Показатель пока остается в два раза ниже, чем в допандемийный период, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года.

Лидирующим направлением для отдыха жителей СЗФО этой осенью стала Турция, где клиенты ВТБ потратили 46 миллионов рублей. Это на 17% больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза выше уровня 2019 года. Транзакции на 32 миллионов рублей держатели карт ВТБ совершили в Италии – в 4 раза больше значений 2020 года и вдвое меньше, чем за этот же период до пандемии. В тройку лидеров вошел Кипр, где за две недели объем трат составил 14 миллионов рублей, что в несколько раз выше показателя прошлого года и на 15% больше, чем в 2019 году. Также в топ-10 также вошли Беларусь, Франция, Испания, Греция, Германия, США и Великобритания.

Наибольший объем трат за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил более 66 миллионов рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее. Еще 60 миллионов клиенты направили на размещение в гостиницах, что в 3 раза превышает прошлогодний показатель. На третьем месте среди статей расходов – покупки в супермаркетах: почти 47 миллионов рублей (+50% к 2020 году).

В ресторанах и барах за границей северо-западные клиенты ВТБ оставили еще более 31 миллионов рублей (рост в 2,5 раза год к году), а траты на оплату экскурсионных программ за год выросли в 2,4 раза. Туристы стали чаще выбирать самостоятельные автопутешествия: траты на аренду автомобилей и мотоциклов за рубежом увеличились почти в 4 раза, а на топливо для них – на треть. В 2 раза больше клиенты банка направили на покупку авиабилетов за границей, и почти вдвое выросли траты на развлечения.

«Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако уровня допандемийного 2019 года объемы трат за рубежом пока не достигли. Это связано, в том числе, с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, - Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие - увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями. Международные перелеты открываются, в том числе, из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году», - отметил главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В целом, оборот по картам российских клиентов ВТБ за границей за первую половину сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 миллиардов рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на треть, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года. Наиболее заметно в «бархатном сезоне» выросли траты москвичей и петербуржцев – столичные клиенты в сентябре направили на отдых за границей 916 миллионов рублей, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, а петербуржцы – 180 миллионов рублей (рост в 2,3 раза).