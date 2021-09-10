Александр Котов: В пандемию работники туротрасли показали себя профессионалами

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников туристической отрасли от себя лично и от имени регионального парламента с Всемирным днем туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов подчеркнул, что туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет огромное значение для социально-экономического развития региона. «Реализация имеющегося туристического потенциала стимулирует гостиничный и ресторанный бизнес, торговлю, дорожное строительство, транспорт, обеспечивает дополнительные рабочие места, способствует сохранению народных промыслов и культурных национальных традиций», - продолжил спикер регионального парламента.
Александр Котов пожелал работникам туристической отрасли стабильной работы, новых идей, интересного общения, здоровья и благополучия.