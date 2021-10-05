Туризм

С мая более 13 тысяч пассажиров улетели из Пскова на юг

Завершился весенне-летний сезон, когда из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» можно было улететь в Анапу и Симферополь. За этот период, с мая по сентябрь, рейсами в двух южных направлениях воспользовались более 13 тысяч пассажиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По маршруту Псков – Симферополь – Псков самолет совершил 46 парных рейсов. Пассажирами стали 10 тысяч 727 человек. Полеты совершались дважды в неделю самолетами авиакомпании S7 Airlines. Каждый рейс загружался на 100%, даже после замены воздушного судна на более вместительное.

Направление Псков – Анапа – Псков обслуживала авиакомпания «РусЛайн». С июня по сентябрь по этому маршруту совершили 35 парных рейсов. Перевезено 1 тысяча 235 пассажиров в Анапу и 1 тысяча 211 человек в Псков. Самолеты летали также два раза в неделю. Загрузка воздушного судна составляла 95-100%.

«Оба направления еще в 2020 году зарекомендовали себя как востребованные, поэтому в следующем году перелеты в Анапу и Симферополь в летнее время планируется возобновить», - оценили в региональном комитете.

Вместе с тем продолжаются полеты на рейсах Псков – Москва, Псков – Сочи, Псков – Калининград и Псков – Минеральные Воды, которые осуществляются круглогодично. До конца октября действует весенне-летнее расписание.

Всего с января по сентябрь текущего года Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» перевез около 85 тысяч пассажиров.